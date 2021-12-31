وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على أهم الاختصارات فى ساعة آبل الذكية وكالة الرأي الفلسطينية كيفية تحويل ملفات HEIC المستخدمة من أبل إلى JPG وكالة الرأي الفلسطينية للأمهات.. خطة للتغذية الصحية بعد إجراء الحمل بالتلقيح الصناعى وكالة الرأي الفلسطينية مشروب دافئ قد يقلل من خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم وكالة الرأي الفلسطينية التعليم والصحة يُؤكِّدان استمرار حملة التطعيم بمؤسسات التعليم العالي وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة المركزية تعقد اجتماعها الدوري بجلستها رقم 42 وتتخذ عدة قرارات وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تتفقد معهد القرآن الكريم في مسجد الشيخ زكريا بغزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تناقش مقترح مسابقة "الحي المثالي" في المدينة وكالة الرأي الفلسطينية نصائح للحفاظ على صحتك مع نزلة البرد وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تستقبل الاتحاد الفلسطيني لرياضة الحمام الزاجل
أخبار » الأسرة و المجتمع

مشروب دافئ قد يقلل من خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم

31 كانون أول / ديسمبر 2021 08:40

11
11

كشفت دراسة جديدة أن تناول ما لا يقل عن نصف كوب من الشاي الأخضر أو ​​الشاي الصيني الأسود يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنحو 50%، علاوة على ذلك، فإن أولئك الذين شربوا أكثر من كوبين من الشاي يوميًا شهدوا انخفاضًا في خطر الإصابة بهذه الحالة بنسبة 65%، بحسب ما ذكر موقع "دايلي إكسبريس".

وكتب الباحث يو تشينج، من كلية الطب بجامعة تشينج كونج في تايوان أن "هناك ارتباطا بين شرب الشاي وخفض ضغط الدم"، موضحاً أن الأشخاص الذين يتناولون الشاى بشكل معتاد ومعتدل، مثل 120 مل / يوم أو أكثر، يمكن أن يقللوا بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

النتائج، مأخوذة من عينة من 1507 من الرجال والنساء الصينيين الذين يعيشون في تايوان وليس لديهم تاريخ سابق لارتفاع ضغط الدم.

نظر البحث على وجه التحديد إلى الأشخاص الذين تناولوا الشاي الأخضر وشاي أولونج وهو نوع من الشاي الصينى بشكل منتظم.ويحتوى الشاي على مركبات الفلافونول ، بما في ذلك الكاتشين - وهو نوع فريد من مضادات الأكسدة.

يوجد المركب في مجموعة متنوعة من الأطعمة بما في ذلك الفواكه والخضراوات والشوكولاتة والشاي.

تُنسب الصفات المضادة للالتهابات لشاي أولونج الصيني على نطاق واسع إلى الكاتيكين والثيافلافين والثياسينسين، التي يحتوى عليها الشاي أيضاً.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعقد ورشة تدريبية مع عمادة التخطيط والتطوير

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟