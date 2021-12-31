إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

غزة – الرأي

أصيب خمسة مواطنين، بينهم طفل، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.



وأفادت مصادر صحفية بأن المواجهات اندلعت عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية، التي خرجت هذا الأسبوع إحياء للذكرى الـ57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة “فتح”.



وأضافت أن طفلا يبلغ من العمر 14 عاما أصيب برصاصة معدنية في صدره نقل إثرها إلى مستشفى في قلقيلية، فيما أصيب أربعة شبان آخرين بالرصاص المعدني جرى علاجهم ميدانيا، والعشرات بحالات اختناق.