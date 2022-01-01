إطلاق صاروخين من غزة صوب شاطئ "تل أبيب"

غزة - الرأي:

ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة تجاه البحر قبالة مدينة "تل أبيب" داخل الأراضي المحتلة، حيث لم تفعل صافرات الإنذار، كما لم يتم إطلاق صواريخ منظومة القبة الحديدية لاعتراضهما.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان مقتضب لوسائل الإعلام "في وقت سابق من صباح هذا اليوم، تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة نحو البحر الأبيض سقطا قبالة سواحل منطقة تل أبيب، حيث لم يتم تفعيل إنذارات أو أعمال اعتراض".

وتلقت شرط الاحتلال، بلاغات من مواطنين حول سماع دوي انفجار في عمق البحر قبالة شواطئ "تل أبيب"، ولم تبلغ الشرطة عن وقوع أضرار أو إصابات، علما أنه تم التأكد أن مصدر صوت الانفجارات قذائف صاروخية أطلقت من غزة باتجاه البحر.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن أحد الصواريخ سقط قبالة سواحل بات يام، والآخر قرب شاطئ "بلماخيم"، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأوضح مراسل الشؤون العسكرية للصحيفة أن جيش الاحتلال يفحص إمكانية الرد على إطلاق هذه الصواريخ.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها جيش الاحتلال رصد سقوط صواريخ من غزة قبالة سواحل "تل أبيب"، منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع في أيار/مايو 2021.