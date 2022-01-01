الطقس: استمرار الأجواء الباردة وسقوط زخات من الأمطار

غزة - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي، لذا يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو باردا في المناطق الجبلية، الى بارد نسبي في بقية المناطق نهارا، وشديد البرودة ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو باردا في المناطق الجبلية، الى بارد نسبي في بقية المناطق نهارا، وشديدة البرودة ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

كما يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو، الاثنين المقبل، غائما جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو باردا في المناطق الجبلية الى بارد نسبي في بقية المناطق نهارا، وشديدة البرودة ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، حيث يستمر الجو باردا في معظم المناطق نهارا، وشديدة البرودة ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي من خطر: تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.