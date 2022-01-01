طرق تشخيص ارتفاع ضغط الدم وعوامل الخطورة وكيفية السيطرة عليه

غزة-الرأي

يُعرف ارتفاع ضغط الدم بالقاتل الصامت، ولسبب ما تتطور هذه الحالة على مدار فترة زمنية لتؤدي إلى أمراض القلب المزمنة، ويشير ضغط الدم إلى شدة تدفق الدم إلى أجزاء مختلفة من الجسم، وهو المعدل الذي يصطدم به بجدران الشرايين، إذا تركت دون علاج لفترة طويلة، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف جدران الشرايين.

كيف تتأكد ما إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم؟



وفقا لتقرير موقع "healthline"، فإن أفضل طريقة للتأكد من مخاطر ارتفاع ضغط الدم هي مراقبة قراءة صفعة ضغط الدم. وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يجب الاطلاع على القراءات التالية على جهاز قياس ضغط الدم:

ضغط الدم الطبيعي: 120/80 مم زئبق.

المرحلة الأولى BP عالية: 140/90 مم زئبق.

المرحلة الثانية من ارتفاع ضغط الدم: فوق 140/90 مم زئبق.

أزمة ارتفاع ضغط الدم: أعلى من 180/120 مم زئبق.

ما هي عوامل الخطورة لارتفاع ضغط الدم؟



قد يشعر الشخص كيف أن الدم الذي يدفع عبر الأوعية الدموية بقوة كبيرة يمكن أن يضر بالصحة، ومع ذلك ، يمكن أن تكون هذه الحالة الصحية الخطيرة قاتلة إذا لم تتم السيطرة عليها، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يجعلك أكثر عرضة لما يلي:

السكتة الدماغية

تلف الكبد

العمى

العجز الجنسي

عدوى خطيرة من كورونا

نوبة قلبية

فشل القلب

مرض كلوي

واكتشفت الدراسة أن الوباء أدى إلى ارتفاع ضغط الدم لدى كل من الرجال والنساء بغض النظر عن العمر، ويمكن أن يُعزى ذلك إلى زيادة مستويات التوتر، وانخفاض مستويات التمرين، وتناول الكحول، والتدخين، وعدم القدرة على القيام بزيارات منتظمة إلى الطبيب لإجراء فحص طبي أثناء الإغلاق.

كيف يمكن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم؟



من أجل السيطرة على مستويات ضغط الدم المرتفع، توصي جمعية القلب الأمريكية بالنصائح الاحترافية التالية للإدارة الشاملة للمرحلة:

قلل من شرب التبغ

قلل تناول الملح والصوديوم

تدرب على الامتناع عن شرب الكحول

انخفاض مستويات التوتر

احصل على تمرين

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا

حاول الحفاظ على وزن صحي للجسم

استخدم الأدوية التي يصفها الأطباء وتجنب الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية

هل هناك أي أعراض أخرى لارتفاع ضغط الدم؟



يأتي ارتفاع ضغط الدم، القاتل الصامت، بدون أعراض بارزة، لذلك قد لا يكون من الآمن مراقبة العلامات المزعومة للتأكد من المخاط، لذلك ، من المهم إجراء فحوصات منتظمة للتأكد من كل المخاطر المحتملة