4 طرق لتحقيق الصيام المتقطع نتائج لوزن مثالى

تنمو ثقافة الصيام بسرعة خاصة بين الشباب، الجميع يريد أن يكون لائقًا وأن ينظر في الشكل المثالي لذلك بدأ عدد من الشباب من الفتيات في اختيار عدد من برامج النظام الغذائي المحددة وأنظمة الصيام، وأصبح الصيام المتقطع مؤخرًا اتجاهًا صحيًا، يمارسه العديد من الأشخاص لفقدان الوزن في فترة زمنية ومع ذلك أثناء اختيار أي أسلوب من أساليب الصيام، فى خلال التقرير التالى نرصد اتخذنا بعض الطرق التي يمكنك اتباعها، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

1- النظام الغذائي



تقترح خطة النظام الغذائي هذه تناول 5 أيام في الأسبوع والصيام للراحة يومين، في هذين اليومين يمكنك تقييد سعراتك الحرارية إلى 500-600 لمدة يومين، هذا الصيام المتقطع يمكن أن يحسن التمثيل الغذائي الخاص بك، وتنظيم الكربوهيدرات والدهون الزائدة بطريقة سهلة، يحتاج الرجال إلى سعرات حرارية أكثر نسبيًا من النساء.



2- طريقة الصيام

من المفترض أن تؤخذ هذه السعرات الحرارية كمجموع يومين وليس في أيام فردية، حافظ على هذين اليومين في فجوة متساوية، على سبيل المثال أيام الثلاثاء والجمعة، تعتبر هذه الحمية 5: 2 فعالة في إنقاص الوزن أيضًا لأن عددًا من الأنظمة يتم إعطاؤها راحة.



3- صيام اليوم البديل

هذا الصيام المتقطع يتطلب الكثير من الممارسة والشجاعة، لأن الصيام البديل ليس دائمًا أفضل طريقة لفقدان الوزن في فترة زمنية أقصر وذلك لأن معظم الناس لا يأكلون بشكل صحيح في نافذة الأكل مما يجعلهم ضعفاء بدلا من فقدان الوزن.



4- حمية المحارب

هي أحد أنواع حميات الصيام المتقطع وهذا النظام الغذائي شائعًا في أوروبا، تضمن طريقة هذه تناول الفاكهة والخضروات النيئة أثناء النهار وتناول وجبة كبيرة واحدة فقط في الليل، ويطلق على هذا النظام الغذائي للمحارب لأن الأشخاص الذين يذهبون إلى الحرب لديهم جداول زمنية مماثلة وأنظمة طعام مماثلة.

