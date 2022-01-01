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الحركة الأسيرة تؤكد دعمها لقرار الأسرى الإداريين بمقاطعة المحاكم

01 كانون ثاني / يناير 2022 10:16

غزة - الرأي:

أكدت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، على دعمها وتأييديها الكامل لقرار الأسرى الإداريين، مقاطعة المحاكم الخاصة بالاعتقال الإداري، مع التزام كامل الهيئات التنظيمية بمتابعة القرار.

وقالت الحركة الأسيرة في تصريح لها اليوم السبت، إنه تم التواصل مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير لتنسيق الخطوة كمشروع وطني جامع سيبدأ من تاريخ "1/1/2022".

ودعت كافة أبناء شعبنا وقواه الحية في كافة أماكن تواجده إلى مناصرة الخطوة، والعمل على إطلاق حملة تضامن واسعة معها.

كذلك دعت كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية إلى أخذ دورها الحقيقي وتفعيل كافة الإجراءات من أجل إلغاء سياسة الاعتقال الإداري، ودعم الأسرى الإداريين في خطوتهم الشجاعة بمقاطعة المحاكم رفضًا للاعتقال الإداري.

أيضاً دعت كافة الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

 

 

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