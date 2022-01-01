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357 شهيداً بينهم 79 طفلاً خلال العام 2021

01 كانون ثاني / يناير 2022 01:35

غزة - الرأي:

أظهر التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، ان عدد الشهداء الذين ارتقوا خلال العام 2021 بلغ (357) شهيدا، جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر التقرير أن (257) شهيدا من المحافظات الجنوبية  (غزة)، و(100) شهيدا من المحافظات الشمالية (الضفة).

وبين أن عدد الشهداء الأطفال (أقل من 18 عاما) هو (79) شهيدا وشهيدة، وأن هذا العدد يُشَكِّل (22) بالمئة تقريبا، من العدد الإجمالي للشهداء هذا العام.

ولفت إلى أن عدد الشهيدات الإناث (69) شهيدة، وهذا العدد يُشَكِّل (19) بالمئة تقريبا، من مجموع الشهداء خلال هذا العام، وهي النسبة السنوية الأعلى في تاريخ الإجرام الإسرائيلي ضد شعبنا.

وذكر التقرير أن عدد الشهداء الذكور (288) شهيداً، وأصغر الشهداء سِنَّا (4 شهداء)، وهم: الشهيد محمد سلامة محمد ابو دية (سنة واحدة) الذي استشهد بتاريخ 13/5/2021، في جباليا/ غزة، الشهيد ابراهيم محمد ابراهيم الرنتيسي، (سنة) الذي استشهد بتاريخ 13/5/2021، في رفح/ غزة، الشهيد محمد زين محمد محمود العطار، (سنة) الذي استشهد بتاريخ 14/5/2021، في بيت لاهيا/ غزة، والشهيد قصي سامح فواز القولق، (سنة) الذي استشهد بتاريخ 16/5/2021، في غزة.

وأكبر الشهداء سناً، الشهيد أمين محمد حمد القولق (90 عاما) من غزة، الذي استشهد بتاريخ 16/5/2021، ومتوسط أعمار الشهداء هو 27 سنة.

وبين التقرير أن أكثر الأشهر دموية، كان شهر أيار/ 2021، حيث بلغ عدد الشهداء خلاله (286) شهيدا وشهيدة.

 

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