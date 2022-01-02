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حماس: قصف الاحتلال غزة يضاف لسجل جرائمه بحق شعبنا

02 كانون ثاني / يناير 2022 08:37

قاسم
قاسم

غزة - الرأي

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم إن استهداف الاحتلال لبعض النقاط والأراضي الزراعية في قطاع غزة فجر اليوم الأحد، رداً على سقوط صواريخ للمقاومة أمام سواحل "تل أبيب" عدوان يضاف لسجل جرائمه بحق شعبنا.

وأكد قاسم في بيان وصل (الرأي) نسخة منه، أن "المقاومة ستظل تؤدي واجبها في الدفاع عن شعبنا، وتحرير أرضنا ومقدساتنا، قابضة على الزناد، متمسكة بسلاحها حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة، ولن ينال العدو ومستوطنوه سوى الخيبة والانكسار، وسينتصر شعبنا ومقاومته الباسلة في هذه المعركة لأننا أصحاب الحق والإرادة".

ووجه قاسم التحية لرجال المقاومة الميامين الذين تصدو لغارات الاحتلال بصواريخهم ومضاداتهم الثقيلة، ولأبناء شعبنا الأبطال الذين يقفون على خطوط المواجهة مع العدو في سجون الاحتلال وفي القدس والضفة والنقب وغزة.

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