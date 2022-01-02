4 تغييرات فى نظامك الغذائى للتخلص من دهون البطن بشكل أسرع

شرب الماء هو أفضل طريقة لفقدان الوزن والحفاظ على الصحة، ولكن شرب المزيد من السوائل مثل ماء "الديتوكس" للتخلص من السموم والشاي الأخضر والشاي الأسود والقهوة السوداء وعصائر الفاكهة وما إلى ذلك يجعلك تشعر بالشبع لفترات زمنية أطول، ما يمنعك من تناول الأشياء غير الصحية أو الوجبات الخفيفة الغنية بالسكر أو الزيوت المكررة، في هذا التقرير نتعرف على 4 تغييرات في نمط الحياة للتخلص من دهون البطن بشكل أسرع، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

4 تغييرات في نمط الحياة للتخلص من دهون البطن بشكل أسرع



قل لا للأطعمة السكرية

الأطعمة السكرية من أكثر الأشياء التي تضر بصحتك، حيث يبقى السكر في الجسم لفترات أطول بكثير ويصعب التخلص منه ومن هذه الأطعمة الكعك والشوكولاتة والبسكويت وغيرها من الأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة الضارة بالوزن.

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين

تساعد البروتينات في الحفاظ على شعورك بالشبع لفترات أطول لأنها تستغرق وقتًا للهضم، كما يساعد البروتين في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويزيد من الطاقة، وأفضل الأطعمة التي تضيفها إلى نظامك الغذائي للبروتينات هي الشوفان والخضروات الورقية الخضراء والبيض واللوز.

تقليل الملح

يحتوي الملح على الصوديوم الذي يقلل الانتفاخ في الجسم مما يبطئ عملية التمثيل الغذائي أو حرق الدهون، ومعدل حرق الدهون البطيء يجعل من الصعب على الشخص أن يفقد الوزن.

ويوصي أخصائيو التغذية الناس بتناول العشاء قبل الساعة 8 مساءً وذلك لأن التمثيل الغذائي يستمر في التباطؤ مع مرور اليوم، مما يجعل من الصعب على الجسم هضم مثل هذه الأطعمة.

أضف الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة متعددة الاستخدامات وهي أكثر فاعلية ومفيدة لفقدان الوزن عند مقارنتها بالحبوب المكررة ويعتبر الخبز والبسكويت والمنتجات الأخرى التي تحتوي على الحبوب المكررة أقل فائدة ولكن تناول الحبوب الكاملة مفيد للغاية لفقدان الوزن.