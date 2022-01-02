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أخبار » الأسرة و المجتمع

هل شرب الماء يشعرك بالدفء؟

02 كانون ثاني / يناير 2022 08:42

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مع تقلبات الطقس الشديدة وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، يقدم اليوم السابع بعض الأطعمة والمشروبات التي تساعدك في الشعور بالتدفئة، وذلك وفقا لموقع "Prevrntion"، ومنها:

-الماء

الماء تحافظ علي توازن حرارة الجسم، وتساعد في تنظيم الحرارة الداخلية للجسم، ففي حالة عدم تناول الماء يزداد فرص الإصابة بالجفاف، ولكن في حالة تناولها بشكل جيد فأنت تساهم بشكل كبير في الشعور بالتدفئة.

-البطاطا

تحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ وفيتامين سي والبوتاسيوم والألياف، ولذا تناولها في الشتاء يعد خيارا غذائيا رائعا لشعور بالتدفئة.

-الحمص

يحتوي علي نسبة عالية من البروتين والألياف ، ولذا فهو خيارا غذائيا رائع خلال فصل الشتاء لزيادة شعورك بالتدفئة.

- الموز

يحتوي على  فيتامين ب والماغنيسيوم والبوتاسيوم، فهو يساعد علي تنظيم درجة حرارة الجسم ويزيد من شعورك بالتدفئة بالإضافة إلي شعورك بالسعادة ويقلل توتر.

-الزنجبيل

من أفضل المشروبات التي تساهم بشكل كبير في الشعور بالدفيء، لأنه يساهم في زيادة  ارتفاع حرارة الجسم أي شعورك أنك دافئ وغير مائل للبرودة، كما أنه من المشروبات الرائعة للحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي.

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