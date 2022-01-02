الإعلام الحكومي: 39 انتهاكًا بحق الصحفيين خلال ديسمبر

غزة - الرأي

رصد المكتب الإعلامي الحكومي، 39 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقالت وحدة الرصد والمتابعة بالمكتب في تقريرها الشهري، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 30 انتهاكا بحق الحريات الإعلامية، مقابل 9 انتهاكات ارتكبتها الأجهزة الأمنية.

وبين التقرير، أن قوات الاحتلال استهدفت بشكل مباشر ومتعمد الصحفيين والمصورين، وبمشاركة قطعان المستوطنين، وذلك خلال تغطيتهم الفعاليات السلمية والمسيرات والتي بلغت عدد (10 ) حالات اعتداء مستخدمةً الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام عدا عن الضرب والشتم والتهديد.

وسجل التقرير، تجديد الاعتقال واستدعاء 3 صحفيين، وهم: تجديد الاعتقال الإداري للمرة الثانية على التوالي بحق الأسير الكاتب عبد الكريم زيادة من بيتونيا غرب رام الله لمدة 4 شهور، كما استدعت كل من الصحفيين مشهور الوحواح والصحفي رائد الشريف.

كما تم رصد 11 حالة منع من التغطية أو المشاركة في فعالية، من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه تخللها أساليب تهديد وشتم وركل، بينما تم توثيق حالة اقتحام من قبل الاحتلال لمطبعة في مدينة الخليل، ومصادرة معداتها المستخدمة في الطباعة.

وتمدى الاحتلال في مضايقاته للصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال ،

وسجل التقرير حالة مضايقة واحدة للصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال بحق الصحفي الأسير أحمد مجدي العرابيد، من مدينة رام الله، والذي أجبرته على دفع غرامة مالية قبل أن تفرج عنه بعد انتهاء محكوميته البالغة 4 سنوات.

وبشأن محاربة المحتوى الفلسطيني، حظرت إدارات مواقع التواصل الاجتماعي وبالتآمر مع الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (3) حالات بدون سابق انذار وبحجة مخالفة تعاليم النشر.

انتهاكات داخلية

وفي جانب الانتهاكات الفلسطينية بالضفة المحتلة، سجل تقرير وحدة الرصد والمتابعة (9) حالات من الانتهاكات تمثلت في اعتقال وتمديد اعتقال وتأجيل محاكمة عدد (6)، فيما أصيب صحفي(1) بالاختناق جراء استنشاقه الغاز السام الذي اطلقه عناصر من الامن الفلسطيني تجاهه، فيما اقتحمت قوات الاحتلال عدد(2) من المنازل للصحفيين مصعب قفيشة وعلاء ربعي .

انتهاكات الاحتلال

1/12/2021: منعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي الكاتب المقدسي أسامة برهم من المشاركة في ندوة طلابية في جامعة بيرزيت عن مدينة القدس، بحجّة أنها من "تنظيم الكتلة الإسلامية المحظورة".

1/12/2021: جددت محكمة الاحتلال العسكرية للمرة الثانية على التوالي الاعتقال الإداري بحق الأسير الكاتب عبدالكريم زيادة من بيتونيا غرب رام الله لمدة 4 شهور.

2/12/2021: استهدفت قوات الاحتلال الصحفي شادي جرارعة بالرصاص المطاطي بالقدم، لمنعه عن تغطية المواجهات على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

4/12/2021: أغلقت إدارة شركة فيسبوك صفحة المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين دون سابق إنذار.

7/12/2021: أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير الصحفي "أحمد مجدي العرابيد" (32 عاما)، من مدينة رام الله، بعد أن أمضى محكوميته البالغة 4 سنوات، وأجبرته على دفع غرامة مالية بقيمة 20 ألف شيكل.

8/12/2021: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الصحفيين من دخول حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، ودققت في هوياتهم، بهدف ابعادهم عن تغطية مهاجمة المستوطنين لأهالي الحي .

13/12/2021: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي معززة بعدة آليات عسكرية، مطبعة كمال حسن غيث، في منطقة جبل جوهر بمدينة الخليل، وأجروا فيها أعمال تفيش، ومن ثم تم مصادرة ماكنات الطباعة الموجودة، وتقدر قيمة الماكنات المصادرة بـ 100 ألف شيكل بحجة استخدامها لخدمة منظمات إرهابية.

14/12/2021: استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي معاذ وشحة برصاصة مطاطيّة لمنعه عن تغطية اعتداءات الاحتلال على الشبان خلال اقتحامها جامعة بير زيت برام الله..

15/12/2021: حذفت إدارة الفيس بوك صفحة شبكة القدس الإعلامية للأخبار دون سابق انذار

16/12/2021: حجبت إدارة الفيس بوك صفحة رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد أبو عصب، وذلك ضمن حملتها للتضييق على المحتوى الفلسطيني.

18/12/2021: استهدفت قوات الاحتلال المصور الصحفي في وكالة اسوشيتد برس، محمود عليان، بشظايا قنبلة صوتية أسفل عينه اليسرى، بعد أن اعتدت عليه قوات الاحتلال بالضرب وحطمت نظارته ومنعته من مواصلة عمله المهني في تغطية الاحداث في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة .

20/12/2021: استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، صحفيين من الخليل للتحقيق معهما، وهما مصور وكالة "وفا" مشهور الوحواح والصحفي رائد الشريف عبر اتصال هاتفي.

23/12/2021: استهدفت قوات الاحتلال الصحفي حافظ أبو صبرة مراسل قناة رؤية، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط لمنعه عن تغطية المواجهات في برقة شمال غرب نابلس.

25/12/2021: استهدفت قوات الاحتلال الصحفي سامر خويرة بقنبلة غاز سامة مما أدى الى اصابته بالاختناق، وذلك بهدف منعه عن تغطية المواجهات في قرية برقة قضاء نابلس.

25/12/2021: استهدفت قوات الاحتلال الصحفي وفا عواد ، مصور وكالة "وفا"، بالرصاص المطاطي، فيما أصيب كل من مراسل تلفزيون فلسطين ايهاب الضميري ، والصحفي فادي ياسين مصور تلفزيون فلسطين بالاختناق لمنعهم عن تغطية المواجهات المندلعة في قرية بزاريا قضاء نابلس،

25/12/2021: أطلق مستوطن الرصاص الحيّ باتجاه كلّ من مصوّر "شبكة قدس" الإخبارية معتصم سقف الحيط، ومصوّرة وكالة "فلسطين بوست" سجى العلمي، واعتدت عليهم خلال تواجدهما قرب مفرق قرية سبسطية شمال غرب مدينة نابلس، ومنعتهم من مواصلة عملهم ي المنطقة.

تفاصيل الانتهاكات الداخلية

1/12/2021: أجلت محكمة الصلح في مدينة رام الله، النظر في قضية إغلاق مكتب صحيفة "العربي الجديد" إلى 20 كانون الثاني المقبل، بسبب عدم حضور شاهد الأمن، بحجّة "العمل من دون ترخيص والإساءة إلى الأمن"، بعد نشر الصحيفة مقالاً عن التعذيب في سجون السلطة الفلسطينية.

8/12/2021: اعتقلت أجهزة أمن الوقائي الصحفي ياسين أبو لفح من نابلس ، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله.

9/12/2021: محكمة السلطة في نابلس تمدد اعتقال الصحفي ياسين أبو لفح وافرجت عنه بعد 15 يوما من الاعتقال.

13/12/2021: إصابة مصوّر وكالة "الأسوشيتد برس" مجدي اشتية، بالاختناق الشديد، جرّاء استنشاقه الغاز المسيّل للدموع من القنابل التي أطلقها عناصر الأمن الفلسطيني على المشيّعين في جنازة جميل الكيال، الذي قضى برصاص الجنود الإسرائيليين، وسط مدينة نابلس.

14/12/2021: اعتقل جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في نابلس، الصحافي والكاتب في موقع "إخباريات" عبد السلام عواد عدّة ساعات، ليعود ويعتقله بعد خمسة أيام مرة ثانية حيث استمر معتقلاً على مدى ثمانية أيام، ومن دون أن توجّه إليه أي تهمة محددة، وقد أفرجت عنه محكمة صلح نابلس بكفالة شخصية بقيمة 3000 دينار.

16/12/2021: اقتحمت قوة مشتركة من أجهزة الأمن الفلسطيني، منزل الصحافي الحرّ مصعب قفيشة في مدينة الخليل، واعتقلته مدة ثلاث ساعات ومن ثم اطلقت سراحه بعد اخباره اعتقاله كان بالخطأ.

16/12/2021: حاصرت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية منزل الصحفي علاء ربعي في الخليل في محاولة لاعتقاله.