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الاحتلال يستدعي أسيراً محرراً من بيت لحم

02 كانون ثاني / يناير 2022 09:26

بيت لحم – الرأي:

استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أسيرا محررا من بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال سلّمت الأسير المحرر خليل عماد العمور، بلاغاً لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون"، بعد دهم منزله، وتفتيشه.

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