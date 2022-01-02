الفصائل تدعو لإطلاق هبة شعبية نصرةً للأسير أبو هواش

غزة - الرأي

دعت القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين جماهير شعبنا لإعلان الغضب وإطلاق هبة شعبية واسعة لدعم الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش الذي يواجه خطر الموت نتيجة تدهور وضعه الصحي.

وقالت القوى في بيان وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الأحد، إن الأسير أبو هواش يدخل يومه الـ 139 في الإضراب، مسطرًا ملحمة صمود منقطعة النظير في وجه الاعتقال الاداري الذي يستهدف أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس.

وذكرت أن أبو هواش يعاني من تدهور خطير يتهدد حياته في ظل محاولات الاحتلال التهرب من المسؤولية والمماطلة في الاستجابة لمطلبه بالحرية والعودة لبيته وأطفاله.

ودعت القوى أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني المحتل إلى تسيير المسيرات والتوجه للمستشفى الذي يمكث فيه البطل أبو هواش.

ووجهت نداءً لأهالي وأبناء شعبنا في مناطق اللجوء والشتات والجاليات الفلسطينية للتظاهر أمام السفارات ومقار الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للمطالبة بالتحرك لإنقاذ أبو هواش.