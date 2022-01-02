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النيابة العامة و السياحة يؤكدان ضرورة الحفاظ على الموروث الثقافي والوطني

02 كانون ثاني / يناير 2022 11:19

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غزة-الرأي

استقبل النائب العام المستشار د. محمد النحال، في ديوانه وبحضور مدير مكتبه أ. جهاد الحويطي، وفداً من وزارة السياحة والآثار، يرأسه وكيل الوزارة أ. إبراهيم جابر، ولفيف من مدراء الإدارات والدوائر في الوزارة.

وأكد النحال حرص النيابة العامة على حماية المال العام و الآثار التاريخية والمواقع الأثرية الهامة، مشدداً على لزوم الحفاظ على الموروث الثقافي والوطني للبلاد، وأنه لن يتوانى عن اتخاذ أي إجراءات بحق أي جهة يثبت بحقها مخالفة القانون، أو التعدي على تلك المقدرات الوطنية.

من جهته، أشاد أ. جابر، بالجهود القضائية الحازمة لمؤسسة النيابة العامة،مؤكدا على التعاون والعمل المشترك لخدمة الوطن وحماية ممتلكات الدولة وآثارها، والرقابة والتنظيم للعمل السياحي في القطاع، متمنياً للنائب العام ولمؤسسة النيابة العامة مزيداً من التقدم والنجاح في خدمة قطاع العدالة، والحفاظ على استقرار المجتمع.
 

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