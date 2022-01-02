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الصحة: وفاتان و13 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة

02 كانون ثاني / يناير 2022 11:45

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل حالتي وفاة و13 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 40 حالة، بعد اجراء 19 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ190440 إصابة، والحالات النشطة 1441 حالة، والمتعافين 187291 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1708 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 72 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 50 حالة.

وبينت وزارة الصحة أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1606760 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 543211 شخصاً.

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