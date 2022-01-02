وكالة الرأي الفلسطينية 2021عام توحد مدن فلسطين تحت سيف القدس وحفرة نفق وكالة الرأي الفلسطينية هنية: لدينا أربعة أسرى وقادرون على إجبار الاحتلال لإنجاز الصفقة وكالة الرأي الفلسطينية 69 طفلًا استشهدوا في غزة خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية الأسير "أبو هواش" يدخل غيبوبة متقطعة ويتوقف عن النطق وكالة الرأي الفلسطينية ثابت لـ"الرأي": بناء مدارس جديدة خلال الفترة القادمة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يمنع سبعة أسرى من زيارة المحامين وكالة الرأي الفلسطينية تطوير مواقف السيارات بغزة..خدمة تليق بالمواطن والسائق وكالة الرأي الفلسطينية نزع الحصار وتحسن الأوضاع المعيشية.. أمنيات "غزة" للعام الجديد وكالة الرأي الفلسطينية "علماء فلسطين" وشرطة المرور تنظمان لقاءً جماهيرياً بالشمال وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الاثنين
أخبار » الأخبار الفلسطينية

"الدعليس" يستقبل الأطر الصحفية بغزة

02 كانون ثاني / يناير 2022 02:31

غزة – الرأي:

استقبل رئيس متابعة العمل الحكومي في غزة عصام الدعليس اليوم وفداً إعلامياً ضم رئيس المكتب الإعلامي الحكومي وممثلي الأطر الصحفية المختلفة واتحاد الإذاعات واتحاد شركات الإنتاج في غزة.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، إن الزيارة تأتي لتقديم الشكر والإشادة بالقرارات التي تم الإعلان عنها في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني.

وأعلن الدعليس خلال حفل الوفاء الخميس الماضي، عن تخصيصِ قطعةِ أرضٍ لإنشاءِ نادٍ اجتماعيٍّ للصحفيين، ليكونَ الأولَ على مستوى الوطن، وتكليفُ المكتبِ الإعلاميِّ الحكوميِ بالتعاونِ مع اللجنةِ الحكوميةِ للمشاريع، بالسعيِ نحو إيجادِ تمويلٍ لبناءِ مرافقِ النادي.

وشكر الوفد رئيس متابعة العمل الحكومي على القرارات التي أعلنها في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني، كما أشاد ممثلو الأطر بما لمسوه من اهتمام ورعاية من المؤسسات الحكومية للعمل الإعلامي في قطاع غزة، وقدموا له التهاني بالعام الميلادي الجديد.

واستعرض ممثلو الأطر عدد من المقترحات والمطالب لتطوير بيئة العمل الإعلامي واحتياجات مؤسساتهم التي تلزم للنهوض بمسؤولياتها تجاه المجتمع.

كما أشادوا بالتعاون والتنسيق الذي يربط المؤسسة الحكومية بمختلف الوسائل الإعلامية، وطالب ممثلو الأطر بمعالجة بعض القضايا التي تخص عمل مؤسساتهم وطواقمهم العاملة.

بدوره، أشاد الدعليس بدور الصحفي الفلسطيني، مقدراً التضحيات الجسام التي قدمها الصحفيون الفلسطينيون في تغطية العدوان المستمر على شعبنا في قطاع غزة.

وأكد أن الإعلام يلعب دورا محوريا في نقل صورة مظلومية شعبنا الفلسطيني جراء الاحتلال والحصار بما يخدم قضيتنا العادلة، وأيضا يرسم صورة واقعنا الداخلي، ما يساهم في توجيه بوصلة الاهتمام الحكومي.

واستمع الدعليس إلى بعض المطالب والاحتياجات التي قدمها ممثلو الأطر، واعدا بدراستها وعرضها على لجنة متابعة العمل الحكومي لاتخاذ القرارات المناسبة في أقرب فرصة ممكنة.

10 11 9 7 6 1 (1) 5 3
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟