"علماء فلسطين" وشرطة المرور تنظمان لقاءً جماهيرياً بالشمال

غزة – الرأي:

نظمت دائرة الوعظ والإرشاد برابطة علماء فلسطين والإدارة العامة للمرور والنجدة والدائرة الدعوية في محافظة شمال قطاع غزة لقاء جماهيري توعوي بعنوان: "الحوادث المرورية بين الشرع والقانون"، وذلك في مسجد العودة وسط معسكر جباليا، وسط حضور حاشد من المصلين.

حيث تم استضافة د. ماهر السوسي عضو رابطة علماء فلسطين، والرائد/ خالد المقوسي من شرطة المرور والنجدة.

وجاء هذا اللقاء استكمالاً لسلسلة اللقاءات الجماهيرية التي تنفذها الرابطة في كافة محافظات قطاع غزة حول التوعية المرورية من ناحية شرعية وقانونية.

وأشار د. ماهر السوسي في كلمته إلى أن نفس الإنسان هي أمانة عنده، أمنه الله تعالى عليها، وأن أي تقصير في حفظ هذه النفس وحمايتها يعتبر خيانة لهذه الأمانة وجحود بنعمة الله سبحانه وتعالى، وعلى ذلك فإن إهمال الانسان لحفظ نفسه وتعريضها لحوادث السير بتقصيره إنما يعتبر اعتداءً على هذه النفس ومعصية لله سبحانه وتعالى.

في السياق ذاته تحدث الرائد/ خالد المقوسي عن إهمال بعض المواطنين في الحالات المرورية، وأشار إلى أكثر أسباب الحوادث، وتطرق إلى طرق الوقاية منها، واستعرض العديد من الإحصاءات خاصة في محافظة شمال غزة التي توجب وقفة جادة يشترك بها المجتمع كافة.

وأشار في ختام كلمته إلى ضرورة التوعية المرورية، والعبور الآمن للطريق والصعود والنزول الآمن من المركبات وتوضيح السلوكيات الخاطئة التي تسبب الحوادث.

وفي نهاية اللقاء فتح باب النقاش للحاضرين لطرح بعض الاستفسارات والتساؤلات، وتمت الإجابة على تساؤلاتهم، وطالبوا بعقد المزيد من هذه اللقاءات خلال الفترات القادمة لما لها من أثر وفائدة كبيرة للحد من حوادث الطرق.