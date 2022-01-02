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الأسير "أبو هواش" يدخل غيبوبة متقطعة ويتوقف عن النطق

02 كانون ثاني / يناير 2022 03:52

الأسير هشام أبو هواش
الأسير هشام أبو هواش

فلسطين المحتلة - الرأي

تشهد الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلية منذ 139 يوما، تراجعا متواصلاً.

وأكدت زوجته أنه توقف عن النطق منذ أمس، السبت، ودخل في غيبوبة متقطعة، فيما عبرت منظمات دولية وفلسطينية، الأحد، عن قلقها بشأن مصيره في ظل حالته شديدة الخطورة.

يذكر أن الأسير يبلغ من العمر (40 عاماً) وهو أب لخمسة أطفال، وينحدر من بلدة دورا، غرب مدينة الخليل (جنوب)، واعتقل في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وحول إلى الاعتقال الإداري.

وبعد مماطلة استمرت شهوراً، جمدت سلطات الاحتلال، الأحد الماضي، أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير أبو هواش، ونقلته إلى المستشفى بوضع صحي حرج، لكنه رفض تعليق إضرابه.

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