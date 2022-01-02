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اشتباه بإصابة الأسير "أبو هواش" بتسمم بالدم وتلف في الكلى

02 كانون ثاني / يناير 2022 06:42

الأسير هشام أبو هواش
الأسير هشام أبو هواش

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت جمعية واعد للأسرى والمحررين أن هناك شبهات بإصابة الأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال منذ 139 يوماً، بتسمم في الدم وتلف في الكلى.

ونشرت الجمعية أن الأسير "أبو هواش" يواجه صعوبة كبيرة في تصريف البول، ونسبة المياه في جسده انخفضت إلى الثلث بسبب استمرار الغيبوبة.

واعتبرت أن هذه المؤشرات خطيرة، وتعني أن الأسير "أبو هواش" دخل مرحلة الاحتضار وأنه بات قريبًا من فقدان حياته أكثر من أي وقت مضى.

وأكدت أن أطباء يتبعون لإدارة السجون الإسرائيلية قاموا بالاعتداء بالضرب على الأسير هشام أبوهواش أثناء نقله من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى أساف هروفيه.

ويواصل الأسير هشام أبو هواش، من مدينة دورا جنوب الخليل، معركة الأمعاء الخاوية وسط تحذيرات من دخوله في مرحلة "الخطر الشديد" على حياته، في ظل رفض الاحتلال الاستجابة لمطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري.

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