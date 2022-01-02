الاحتلال يفض وقفة تضامنية مع الأسير "أبو هواش" بأم الفحم

فلسطين المحتلة - الرأي

فضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، وقفة تضامنية مع الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 139 يوما، على مدخل مدينة أم الفحم المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتدت على المتضامنين بالضرب، واعتقلت عددا منهم.

في سياق متصل، دعت القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، فلسطينيي 48، إلى إطلاق هبة شعبية واسعة لدعم الأسير هشام أبو هواش.

وناشدت القوى، الفلسطينيين إلى مساندة الأسير أبو هواش الذي يواجه خطر الموت المفاجئ، داعية إلى تسيير المسيرات والتوجه لمستشفى "اساف هاروفيه" الذي يحتجز فيه الاحتلال الأسير أبو هواش، لمؤازرته.