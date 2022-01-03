الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا بالضفة بينهم أسرى محررون

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 13 مواطنا من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين من رام الله، وهم: الأسرى المحررين سائد أبو البها، وأحمد زيد، ونجيب مفارجة، والمواطن محمد صالح موسى.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت 3 مواطنين من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، وهم: محمد ياسين جرادات، وخالد محمد جرادات، وعمران حسن طحاينة.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين: عماد هيثم القواسمي، وصهيب الشرباتي من الخليل، ومحمد عمر، وعمر أبو كاملة من طولكرم.

وأفادت المصادر، بأن القوات اعتقلت المواطنين أحمد ومحمود شويكي من القدس.