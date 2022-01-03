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الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا بالضفة بينهم أسرى محررون

03 كانون ثاني / يناير 2022 08:28

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 13 مواطنا من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين من رام الله، وهم: الأسرى المحررين سائد أبو البها، وأحمد زيد، ونجيب مفارجة، والمواطن محمد صالح موسى.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت 3 مواطنين من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، وهم: محمد ياسين جرادات، وخالد محمد جرادات، وعمران حسن طحاينة.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين: عماد هيثم القواسمي، وصهيب الشرباتي من الخليل، ومحمد عمر، وعمر أبو كاملة من طولكرم.

وأفادت المصادر، بأن القوات اعتقلت المواطنين أحمد ومحمود شويكي من القدس.

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