الأسماك تتساقط من السماء في ظاهرة غريبة!

في ظاهرة غريبة من نوعها، أفاد العديد من السكان شرق تكساس بأنهم شهدوا تساقط أسماك من السماء على الأرض خلال عاصفة ممطرة بدأت يوم الأربعاء الماضي.

تداول سكان مدينة تيكساركانا التي تقع شرق تكساس صورًا ومقاطع فيديو توثق لحظة تساقط أمطارًا من الأسماك من السماء.

تشهد مدينة تيكساركانا في تكساس ظاهرة المطر الحيواني عندما تنجرف الحيوانات المائية الصغيرة مثل الأسماك والضفادع وسرطان البحر في مجاري المياه أو المواسير التي تتدفق على الأسطح، مما ينتج عنه تساقط تلك الحيوانات الصغيرة على الأرض مع اشتداد المطر.

ووفقًا لـ KSLA، فقد تم الإبلاغ عن حالات متعددة من الأمطار الحيوانية في جميع أنحاء العالم.