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كويكب "ابوفيس" يقترب بشكل خطير من الأرض !

03 كانون ثاني / يناير 2022 10:05

كويكب "ابوفيس" يقترب بشكل خطير من الأرض !
كويكب

سوف يقترب أخطر كويكب أبوفيس يبلغ قطره حوالي 400 متر ويزن حوالي 30 طنًا في ربيع عام 2029 من الأرض - على المسافة التي توجد فيها الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض في المدار،حسب معهد عموم روسيا للأبحاث المدنية (جزء من وزارة حالات الطوارئ).

وفقًا للتوقعات، سيحدث هذا بعد يوم من يوم رواد الفضاء - 13 أبريل نيسان 2029.

وفقًا للخبراء، فإن الطاقة المنبعثة في حالة اصطدام محتمل لكويكب بالأرض ستصل إلى 1717 ميغا طن. هذا هو 30 مرة أكثر من الطاقة التي تم إطلاقها أثناء انفجار أقوى قنبلة نووية حرارية سوفيتية في العالم، تم اختبارها في عام 1961.

وقال المعهد: "قوة الزلزال داخل دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات من مكان السقوط يمكن أن تصل إلى 6.5 نقطة على مقياس ريختر، وستكون سرعة الرياح 790 مترًا على الأقل في الثانية".

تشمل الأجسام الفضائية الكبيرة الكويكبات التي يزيد قطرها عن كيلومتر واحد. يُعرف على الأرض حوالي 120 حفرة نيزكية كبيرة جدًا، وأكبرها في روسيا هو منخفض بوبيجاي في شمال منصة سيبيريا. أبعاد الحفرة الداخلية 75 كيلومترا والخارج 100 كيلومتر. حدثت الكارثة منذ حوالي 36 مليون سنة.

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