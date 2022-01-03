نشرت وزارة المالية، إحصائية عمل معابر غزة أمس الأحد.
وقالت الوزارة، إن الإحصائية جاءت كالتالي:
معبر كرم أبو سالم التجاري
التعامل مع (431) شاحنة
استيراد عدد 371 شاحنة
تصدير عدد 50 شاحنة
معبر رفح التجاري:
استيراد 84 شاحنة تحتوي على (أسماك طازجة، أجبان، فول سوداني، أعلاف، سمسم، سيرج، شيبسي، عصائر، أسمنت، بوية، أدوات مائدة، أخشاب، كراميكا، بطاريات)
تصدير 3 شاحنات خردة
كميات البترول الواردة:
استيراد 10 شاحنات سولار
استيراد 11 شاحنات بنزين
استيراد 40 شاحنة غاز طهي
ادخال 17 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء
متابعة مغادرة 538 مسافر
اتمام اجراءات جمركية لـ 194 مسافرا وصلوا من الجانب المصري