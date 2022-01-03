غزة - الرأي

نشرت وزارة المالية، إحصائية عمل معابر غزة أمس الأحد.

وقالت الوزارة، إن الإحصائية جاءت كالتالي:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (431) شاحنة

استيراد عدد 371 شاحنة

تصدير عدد 50 شاحنة

معبر رفح التجاري:

استيراد 84 شاحنة تحتوي على (أسماك طازجة، أجبان، فول سوداني، أعلاف، سمسم، سيرج، شيبسي، عصائر، أسمنت، بوية، أدوات مائدة، أخشاب، كراميكا، بطاريات)

تصدير 3 شاحنات خردة

كميات البترول الواردة:

استيراد 10 شاحنات سولار

استيراد 11 شاحنات بنزين

استيراد 40 شاحنة غاز طهي

ادخال 17 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة مغادرة 538 مسافر

اتمام اجراءات جمركية لـ 194 مسافرا وصلوا من الجانب المصري