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إحصائية عمل معابر غزة أمس الأحد

03 كانون ثاني / يناير 2022 10:23

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

نشرت وزارة المالية، إحصائية عمل معابر غزة أمس الأحد.

وقالت الوزارة، إن الإحصائية جاءت كالتالي:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (431) شاحنة

استيراد عدد 371 شاحنة

تصدير عدد 50 شاحنة

معبر رفح التجاري:

استيراد 84 شاحنة تحتوي على (أسماك طازجة، أجبان، فول سوداني، أعلاف، سمسم، سيرج، شيبسي، عصائر، أسمنت، بوية، أدوات مائدة، أخشاب، كراميكا، بطاريات)

تصدير 3 شاحنات خردة

كميات البترول الواردة:

استيراد 10 شاحنات سولار

استيراد 11 شاحنات بنزين

استيراد 40 شاحنة غاز طهي

ادخال 17 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:

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