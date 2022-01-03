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"الشعبية" توضح رؤيتها حول استحقاق إجراء انتخابات المجالس البلدية

03 كانون ثاني / يناير 2022 11:32

غزة - الرأي:

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إنها ناقشت خلال سلسلة من القاءات والمداولات مع قوى وأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، استحقاق إجراء انتخابات المجالس البلدية (المرحلة الثانية).

وذكرت الجبهة في تصريح وصل "الرأي" اليوم الاثنين، أن رؤيتها حول هذا الاستحقاق، تركزت في التأكيد على أن الانتخابات حق قانوني ودستوري وديمقراطي.

والتأكيد على أن الحوار الوطني ضرورة وطنية للتوافق على إجراء الانتخابات المحلية ضمن رؤية وطنية شاملة، تشمل انتخابات " رئاسية، تشريعية، مجلس وطني، نقابات، مجالس طلبة...الخ" وفق روزنامة وطنية.

وأشارت الجبهة إلى أنا ستواصل لقاءاتها ومشاوراتها مع كل الأطراف لضمان الوصول إلى توافق وطني يعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني.

كذلك إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسسٍ وطنية وديمقراطية، بما يُجنب الساحة الفلسطينية المزيد من التعقيدات، وتعميق الانقسام ومأسسته.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المحلية بمرحلتها الثانية منتصف مارس القادم، رغم رفض ومقاطعة الفصائل.

 

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