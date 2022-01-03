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"صبّاح" يناقش تطورات جهوزية المستشفيات لمواجهة كوفيد الرابعة

03 كانون ثاني / يناير 2022 12:11

"صبّاح" يناقش تطورات جهوزية المستشفيات لمواجهة كوفيد الرابعة

غزة- الرأي

ناقش د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات، صباح اليوم، تطورات جهوزية المستشفيات لموجة كوفيد الرابعة، وذلك خلال لقاءٍ جمعه بمدراء المستشفيات ومدراء ادارته. 

كما وناقش السياسات المحدثة لعلاج إصابات كوفيد، وسياسات الفرز التنفسى، مؤكدا على ضرورة اعداد بروتوكول علاجى لحالات كوفيد من مرضى الأورام، الى جانب تحديث البروتوكول الخاص بدخول العناية المركزة، وإعادة تعميم السياسات المتعلقة بالعمليات. 

وتم التوافق على إعداد تقارير دورية عن الجهوزية فى مراكز الفرز التنفسي وأقسام العنايات المركزة وأقسام كوفيد.

وتطرق الى الاحتياجات التطويرية والادارية اللازمة للمستشفيات ، وحوسبتها ، ورفع تقارير  حول البرامج المحوسبة والاشكاليات لمعالجتها.

وأكد د.صباح على استمرارية الخدمات غير الكوفيد، مع التشديد على اتباع إجراءات الوقاية والسلامة داخل المستشفيات، والتزام وإلزام الكوادر العاملة بالتطعيم.

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