الاحتلال يخطر بهدم ثمانية منازل ومسجد ومنشأة غرب بيت لحم

بيت لحم - الرأي:

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بهدم ثمانية منازل مأهولة وقيد الانشاء ومسجد ومنشأة في بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وقال رئيس بلدية نحالين صلاح فنون، إن قوات الاحتلال أخطرت بهدم المنازل التي تقع في منطقة الراحة وقرنة الدعمس جنوب غرب البلدة، تعود للمواطنين حسام محمود نجاجرة ومنزله مكون من طابق واحد قيد الانشاء، ومنزل مأهول من طابق واحد لبهاء يحيى نجاجرة، ومنزل مأهول مكون من طابقين لشادي احمد زايد.

إضافة لمنزل قيد الانشاء مكون من ثلاثة طوابق لغانم حسن نجاجرة، ومنزل قيد الانشاء من 3 طوابق لرائد يوسف شكارنة، ومنزل مأهول من طابقين يعود للمواطن محمد هاني عوض، ومنزل مأهول من طابق واحد لمحمد يحيى نجاجرة، ومنزل قيد الانشاء من طابقين للمواطن محمد يوسف عوض، إضافة الى مسجد قيد التشطيب، ومنشأة تعود للمواطن سامح عاطف نجاجرة.