إقامة بؤرة استيطانية جديدة شمال غرب أريحا

فلسطين المحتلة - الرأي

أقام مستوطنون، مساء اليوم الأحد، بؤرة استيطانية جديدة في منطقة المعرجات، شمال غرب مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن عدداً من مستوطني “شبيبة التلال” الإرهابية أقاموا بؤرة استيطانية بدأت نواتها من خيام.

ولفتت إلى المصادر أن المستوطنة تأتي ضمن ما بات يعرف بـ"الاستيطان الرعوي" الذي يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي الغورية والشفا غورية.

وبينت أن المستوطنين أقاموا سياجا حول البؤرة وأحضروا أغناما وخزانات مياه، بهدف السيطرة على مساحات رعوية أكبر وتضييق التنقل والرعي على البدو في المحيط.

وأشارت إلى أن مستوطني “شبيبة التلال” أقاموا عدة بؤر استيطانية شرق قرى: الطيبة، ودير جرير، وكفر مالك، شرق محافظة رام الله والبيرة.