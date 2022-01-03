3 وفيات و295 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين، تسجيل 3 وفيات و295 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و248 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، أن حالة وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في جنين، وحالة في سلفيت، نتيجة الإصابة بالفيروس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 24، الخليل 43، رام الله والبيرة 61، ضواحي القدس 5، طوباس 5، نابلس 27، جنين 13، طولكرم 8، سلفيت 2، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 97.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 24، الخليل 11، رام الله والبيرة 60، ضواحي القدس 6، طوباس 7، نابلس 22، جنين 7، طولكرم 2، سلفيت 8، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 97.

ولفتت إلى وجود 57 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام “كورونا” في المستشفيات بالضفة 104 مرضى، بينهم 17 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبينت أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.