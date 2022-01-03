أهالي "برقة" يصدون هجوماً جديداً للمستوطنين

فلسطين المحتلة - الرأي

تصدى أهالي قرية برقة القريبة من نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الاثنين، لهجوم جديد نفذته مجموعات من المستوطنين.

وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين توغلوا في منطقة المنشرة ببلدة برقة بحماية من جيش الاحتلال، حيث تصدى لهم الأهالي وسط اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال وإطلاق الرصاص والقنابل صوب الشبان.

وبينت المصادر أن مواجهات اندلعت في المنطقة عقب تدخل جنود الاحتلال لتأمين الحماية للمستوطنين، مشيرة إلى أن المنطقة ذاتها تعرضت لاعتداء وتحطيم لشواهد القبور قبل نحو أسبوعين.

وتشهد بلدة برقة اعتداءات يومية من قبل المستوطنين منذ أكثر من أسبوعين، بعد عملية نفذها فلسطينيون بالقرب منها.