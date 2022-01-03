بلدية غزة تنفذ 38 مشروعًا تطويريًّا بقيمة 11.5 مليون دولار

غزة-الرأي

تواصل بلدية غزة أعمال تنفيذ 38 مشروعًا تطويريًّا في مجالات البنية التحتية في مختلف مناطق المدينة، كانت قد بدأتها في عام 2021، وتوقفت بعد العدوان الإسرائيلي الأخير في مايو/ أيار الماضي، وعادت البلدية واستأنفت تنفيذها قبل نحو شهر.

وذكرت البلدية أن القيمة الإجمالية للمشاريع التطويرية بلغت نحو 11.5 مليون دولار بتمويل عبر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية ومؤسسات أخرى، وشملت مختلف أحياء ومناطق مدينة غزة.

وأضافت أن نسبة الإنجاز في بعض المشاريع وصلت إلى نحو (90%)، وتنوعت بين تطوير شوارع وبنية تحتية كاملة، وإنشاء شبكات صرف صحي للمناطق العمرانية الجديدة، وحفر آبار مياه جديدة، وإنشاء حدائق وملاعب، واستبدال وتطوير شبكات المياه بعض المناطق.

وأوضحت أن المشاريع التطويرية المنفذة جاءت على النحو التالي: تطوير شارع الحرية بنحو 3.3 ملايين دولار ممول عبر البنك الإسلامي للتنمية بجدة، وإنشاء مصب مياه الأمطار في منطقة البلاخية بمعسكر الشاطئ بنحو 60 ألف يورو من مؤسسة Huma Appeal، وانشاء شبكة الصرف الصحي بمحيطة محطة بحي الشيخ عجلين بنحو 252.5 ألف دولار ممولة من الهلال الأحمر القطري، وحفر بئري مياه المنصورة وسوق الحلال في حي الشجاعية بنحو 115.5 ألف دولار من جمعية الرحمة العالمية، وانشاء معرش للبسطات بمحيط عيادة الشيخ رضوان بنحو 7500 دولار من ميزانية البلدية، واصلاح أضرار شبكات الصرف الصحي والمياه في قطاع غزة بنحو 115 ألف دولار من مؤسسة أنيرا.

كما ومولت اللجنة الدولية للصليب الأحمر المشاريع التالية: تشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي بنحو 342 ألف دولار، وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي بمدينة غزة 331 ألف دولار، وإعادة بناء مصب بركة الشيخ رضوان بنحو 93 ألف دولار.

ومول صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية مجموعة من المشاريع وهي: صيانة طرق بطبقات اسفلتية بنحو 215 ألف يورو، وتطوير شارع غرب الجلاء بنحو 356.5 ألف يورو، وتطوير الشوارع المحيطة بمدارس العودة بنحو 349.5 ألف يورو، وانشاء شارع كردش في حي الشيخ عجلين بنحو 362 ألف يورو، وانشاء شارع أبراج السعادة بنحو 371,5 ألف يورو، وانشاء معرشات في سوق اليرموك بنحو 180,5 ألف يورو، وتطوير شارع نيلسون منديلا بنحو 280 ألف يورو، وتوريد وتركيب نظام اناره لمبنى تكنولوجيا المعلومات في مقر البلدية باستخدام الطاقة الشمسية بنحو 166 ألف يورو.

كذلك شملت المشاريع انشاء شبكة الصرف الصحي في مناطق متفرقة بنحو 362.6 ألف يورو، وتطوير شوارع في منطقة حي التفاح بنحو 256 ألف يورو وانشاء شارع خالد بن الوليد وشارع بدر وجزء من شارع امين الحسيني بنحو 318 ألف يورو، وتطوير شارع الكلية الجامعية بنحو 119 ألف يورو وتطوير أجزاء من شارع الجزائر خلف الجامعة الإسلامية بنحو 477.5 ألف يورو وصيانة سوق الشيخ رضوان بنحو 130 ألف يورو، وتطوير منطقة سوق اليرموك كمرحلة أولى بنحو 109 آلاف دولار، وانشاء شبكات صرف صحي في حيي الزيتون والتفاح بنحو 101 ألف يورو، وتطوير شوارع في حي الزيتون بنحو 94 ألف يورو، وتأهيل وتعشيب ملعب مركز هولست بنحو 43 ألف يورو وصيانة مركز رشاد الشوا الثقافي بنحو 29 ألف يورو.

كما شملت المشاريع تطوير شارع كشكو بنحو 109 آلاف يورو، وتطوير جزء من منطقة الخضرية في حي الصبرة بنحو 169 ألف يورو، وتطوير جزء من بيارة الحاج عادل بحي الشجاعية بنحو 186 ألف يورو، وتأهيل شبكة مياه في منطقة أبو إسكندر بنحو 112 ألف يورو، وتطوير شوارع متفرقة في حيي الزيتون والشجاعية بنحو 136.7 ألف يورو، وتطوير الشوارع المتعامدة على شارع البحر بنحو 128.5 ألف يورو، وتطوير الشارع المؤدي لمحطة B7 بحي الزيتون بنحو 229 ألف يورو وانشاء شوارع بحي الدرج بنحو 289 ألف يورو، وانشاء ملعب وحديقة حي الزيتون بنحو 402 ألف يورو، واستئجار آليات ومعدات لزوم مشروع صيانة طرق وأرصفه الطرق في مدينة غزة بنحو 9 آلاف دولار.