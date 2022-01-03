غزة.. حماس والجهاد تناقشان قضية الأسير "أبو هواش"

غزة – الرأي:

عقدت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس في قطاع غزة اجتماعاً عالي المستوى لمناقشة مستجدات وتطورات قضية الأسير المضرب هشام أبو هواش وقضية الأسرى في سجون الاحتلال.

ونشرت قناة الأقصى الفضائية مساء اليوم الاثنين، أن الاجتماع حضره قادة سياسيون وعسكريون، وسط تكتم على نتائج الاجتماع.

وكانت حركة حماس قد حذرت في وقت سابق الاحتلال من مغبة المساس بحياة الأسير "أبو هواش"، محملة إياه المسؤولية الكاملة عن حياته.

كما أن سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، قد هددت برد مباشر إذا ما استشهد الأسير "أبو هواش" جراء الإهمال الطبي في سجون الاحتلال.

يذكر أن الأسير "أبو هواش"، أمضى 140 يومًا في إضراب مفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال، في ظل التحذير من إمكانية استشهاده في أي لحظة.