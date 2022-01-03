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الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين ويستدعي آخرين في القدس

03 كانون ثاني / يناير 2022 07:15

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عدداً من الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، فيما سلمت آخرين استدعاءات لمقابلة مخابراتها.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الرام شمال القدس واعتقلت 4 شبان، بعد محاصرة بناية سكنية بالقرب من دار الإفتاء في البلدة.

وسلم جنود الاحتلال عدداً من الشبان من بلدة العيساوية استدعاءات للتحقيق، عرف منهم: مفيد عبيد، قصي داري، ونضال فروخ.

في سياق متصل، أصدرت محكمة إسرائيلية حكماً بالسجن 9 أشهر بحق الشاب المقدسي بركات الزعتري من حي وادي الجوز.

كما مدد الاحتلال اعتقال الشاب المقدسي خطاب الشرباتي حتى الخميس القادم بعد اعتقاله صباح اليوم من منزله.

بدورها، بينت مؤسسات الأسرى أن أعلى نسبة اعتقالات في عام 2021 سجلت في القدس وضواحيها، ووصلت إلى 2784 حالة اعتقال، بينهم 750 قاصر، و120 امرأة.

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