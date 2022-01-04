الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم والخليل

الضفة المحتلة - الرأي:

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، عدة بلدات ومنازل في مدينتي بيت لحم والخليل بالضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقلت شابين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بهاء محمد أبو يابس (28 عاما)، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه، في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال اقتحم مناطق حرملة، رفيده، ارطاس، تقوع، وبيت فجار في محافظة بيت لحم.

كذلك قام الاحتلال باعتقال الشاب مروان حسين أبو صايمة (19 عاما) من بلدة حلحول، عقب دهم منزله وتفتيشه في حلحول شمال الخليل.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال فتشت عدة منازل في البلدة ونصبت حواجزها العسكرية على مدخلي مدينة الخليل الشمالي والجنوبي، ومداخل بلدات الظاهرية وبيت عوا وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.