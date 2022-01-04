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أبو الريش يعزز تعاونه مع مؤسسة ماي كير ماليزيا

04 كانون ثاني / يناير 2022 09:01

أبو الريش يعزز تعاونه مع مؤسسة ماي كير ماليزيا
أبو الريش يعزز تعاونه مع مؤسسة ماي كير ماليزيا

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، وفداً من مؤسسة ماي كير ماليزيا ” مكتب غزة” برئاسة د. زياد شحادة.

و بحث اللقاء جملة من مستجدات التعاون المشترك وسبل تعزيز الخدمة الصحية من خلال توفير الاحتياجات ودعمها من قبل المؤسسة.

وثمن د. أبو الريش حرص المؤسسة على التواصل المستمر مع وزارة الصحة والوقوف على أهم الاحتياجات وتوفيرها ، معتبراً عمل المؤسسة هو تجسيد لروح العلاقة مابين فلسطين وماليزيا ، وحرص الشعب الماليزي ومؤسساته على ترك الأثر في مختلف القطاعات في غزة خاصة القطاع الصحي .

وحضر اللقاء مدير عام التعاون الدولي د. عبد اللطيف الحاج ، وا. ترنيم الوحيدي من دائرة العلاقات الاجنبية .

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