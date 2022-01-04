الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم لليوم الرابع

غزة - الرأي:

يوصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقاطعة المحاكم لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، عن البدء بمشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري ابتداء من تاريخ 1/1/2022 بكافة مستوياتها (بداية، استئناف، عليا) تحت عنوان " قرارنا حرية .. لا للاعتقال الإداري".

وذكرت أن مشروع المقاطعة الشاملة للمحاكم يبدأ بشكله الاستراتيجي والذي سَتراكِم فيه كل الجهود التي بُذِلت على مر السنوا، مؤكدة المضي خلال الأشهر القادمة نحو الاستعداد لخوض الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام في حال لم يستجيب المحتل لمطالب الأسرى العادلة والمُنسجمة مع الأعراف والقوانين الدولية.

ودعت لجنة الأسرى أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وقواه وفصائله الوطنية والإسلامية والنقابات والاتحادات الطلابية والعمّالية والمهنية والحِرَاكات المختلفة للاستعداد الكامل ودعم مشروع الأسرى الإداريين، على اعتباره مشروعاً وطنياً، يستهدف صد هجمة المحتل ورفع يده المُسلَّطة عبر الاعتقال الإداري والذي بات يستهدف أي حراك أو كلمة أو وقفة شعبية وجماهيرية تُناهض الاحتلال.