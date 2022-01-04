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الصحة: حالتا وفاة و103 إصابات جديدة بـ"كورونا" في غزة

04 كانون ثاني / يناير 2022 11:13

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل حالتي وفاة و103 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 130 حالة، بعد إجراء 1323 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ  918182 إصابة، والحالات النشطة 1411 حالة، والمتعافين 187518 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1711 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 65 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 44 حالة.

وذكرت أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1957960 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 547448 شخصاً.

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