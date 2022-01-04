بلدية غزة: نتعامل بحزم مع نقاط تعبئة الغاز العشوائية

غزة-الرأي

أكدت بلدية غزة أنها تتعامل بحزم مع ظاهرة نقاط الغاز العشوائية في المدينة الموجودة في المدينة، كونها تشكل خطرًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم، خاصة أن معظمها يعمل بشكل غير معلن في قلب المناطق السكنية مع هذه النقاط التي تعتبر "قنابل موقوتة" وسط المناطق السكنية.

وذكرت البلدية أنها تعمل جاهدةً على تنظيم كافة نقاط الغاز في مدينة غزة، مطالبة أصحابها بتسوية أوضاعهم القانونية مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وأضافت أن أي حادث صغير قد يقع في أي محطة عشوائية تقع في المناطق السكنية قد يؤدي لوقوع كارثة، خاصة أن الأجهزة والطرق المستخدمة بدائية لا تراعي إجراءات السلامة والأمان.

وشددت على أن الحملات مستمرة، ولا يمكن التهاون مع هذه النقاط التي تعرض حياة الناس للخطر، خاصة أن ثمة العديد من الحوادث المميتة وقعت بسببها، مشيداً بتعاون المواطنين، وابلاغهم عن نقاط تعبئة الغاز غير المرخصة.

وأشارت البلدية إلى إغلاق نحو 105 نقاط غاز عشوائية بشكل إداري، ومصادرة أجهزة التعبئة والموازين والأسطوانات، وتوجيه إخطارات لأصحاب هذه النقاط العشوائية، وتحويل بعض الملفات لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.

ودعت البلدية كافة المواطنين إلى أهمية الإبلاغ عن أي محطة عشوائية داخل المنازل أو في المناطق السكنية كونها تشكل خطرا شديدا على حياتهم في أي لحظة.

