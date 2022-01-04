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بعد رفعها لـ60%

النقابة: خصم 50% من قيمة فاتورة الكهرباء من دفعة الراتب

04 كانون ثاني / يناير 2022 12:18

غزة - الرأي:

قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، شركة الكهرباء تراجعت عن نسبة الخصم الجديدة، التي أعلنت عنها من دفعة الراتب لهذا الشهر.

وقالت النقابة في تصريح وصل "الرأي" اليوم الثلاثاء، إنها تواصلت مع شركة الكهرباء، لمرجعتها بخصوص خصم 60% من قيمة الفاتورة من دفعة راتب الموظفين، حيث تم الاتفاق على الخصم بنسبة 50% كما كان معمول به سابقاً.

وأعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، عن صرف دفعة راتب شهر ديسمبر الماضي بنسبة 60٪؜   وحد أدنى 1800 شيكل.

وقالت المالية إن الصرف سيكون غداً الأربعاء، عبر بنكي الوطني والإنتاج وفروع البريد وفق إجراءات الصرف المتبعة لمواجهة فيروس " كورونا".

 

 

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