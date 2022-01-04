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الاحتلال يهدم منشآت شمال طوباس

04 كانون ثاني / يناير 2022 01:12

طوباس- الرأي

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدداً من المنشآت في خربة ابزيق شمال طوباس.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن قوات الاحتلال هدمت خيمتي سكن وست خيام للماشية، وقواطع حديد عدد 80، ومعالف ومشارب للماشية عدد 15، وتضرر أكثر من عشرة أطنان علف، تعود للمواطن محمد علي نصر الله، ونجله محمود.

وأضاف أن الاحتلال هدم خيمتي سكن، وثلاث خيام لماشية، وخزان مياه، وعددا من القواطع، ومخزنا للأعلاف، تعود للمواطن عادل نصر الله حروب.

يذكر أن الاحتلال هدم نهاية الشهر الماضي منشآت سكنية وحظائر ماشية للعائلة ذاتها.

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