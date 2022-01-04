7 وفيات و324 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في رام الله تسجيل 7 وفيات و324 إصابة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية بعد فحص 5976 عينة وتعافي 258 مصاباً بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت في التقرير الوبائي اليومي إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 46، رام الله والبيرة 86، ضواحي القدس 3، الخليل 39، طولكرم 10، طوباس 4، جنين 14، نابلس 15، قلقيلية 1، سلفيت 0، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 103".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 22، رام الله والبيرة 13، ضواحي القدس 9، الخليل 34، طولكرم 6، طوباس 7، جنين 21، نابلس 15، قلقيلية 0، سلفيت 0، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 103".

وسجلت حالتا وفاة في قطاع غزة، حالة في جنين، حالة في الخليل، حالتان في طولكرم، حالة في بيت لحم، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت إلى وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 103 مرضى، بينهم 15 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.