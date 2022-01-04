وكالة الرأي الفلسطينية 7 وفيات و324 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية الكلاب البوليسية ..احترافية في التفتيش وسرعة في الأداء وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تعد نظاماً خاصاً للمطبات الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية بغزة تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تعقد دوره بعنوان "الفرق الإسلامية والمذاهب المعاصرة" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات وجمعية مكة الخيرية تبحثان التعاون وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تستعرض موازنتها المقروءة للعام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية "النحال " يؤكد على دعم وتعزيز القطاع الخاص وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تعقد اجتماعا لمناقشة عدة قضايا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منشآت شمال طوباس
أخبار » عربي ودولي

عريضة أمريكية تطالب بالإفراج عن الأسرى المضربين

04 كانون ثاني / يناير 2022 03:20

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

وقع أكثر من 13 ألف أمريكي على عريضة تطالب الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن جميع السجناء الفلسطينيين المضربين عن الطعام؛ احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري.

ودعت العريضة المنشورة على موقع Change.org إلى الإفراج الفوري عن جميع المضربين عن الطعام وغيرهم من المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال.

يذكر أن الاعتقال الإداري نوع من الاعتقالات دون تهمة رسمية أو محاكمة، وغالبًا ما يتراوح من شهر إلى ستة أشهر قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى، وهو انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وغالبًا ما يستخدم لاستهداف وإسكات النشطاء الفلسطينيين أو المتظاهرين أو أي شخص يُظهر معارضته للنظام الإسرائيلي.

ويوجد أكثر من 7000 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم 540 رهن الاعتقال الإداري، بعضهم أمضى 11 عامًا من عمره في السجن.

ويحتجز الاحتلال الفلسطينيين في ظروف يرثى لها تفتقر إلى معايير النظافة المناسبة، كما يتعرض السجناء للتعذيب الممنهج والمضايقة والقمع.

وغالبا ما يلجأ المعتقلون الفلسطينيون باستمرار إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في محاولة للتعبير عن غضبهم من هذه الممارسة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟