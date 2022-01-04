عريضة أمريكية تطالب بالإفراج عن الأسرى المضربين

فلسطين المحتلة - الرأي

وقع أكثر من 13 ألف أمريكي على عريضة تطالب الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن جميع السجناء الفلسطينيين المضربين عن الطعام؛ احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري.

ودعت العريضة المنشورة على موقع Change.org إلى الإفراج الفوري عن جميع المضربين عن الطعام وغيرهم من المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال.

يذكر أن الاعتقال الإداري نوع من الاعتقالات دون تهمة رسمية أو محاكمة، وغالبًا ما يتراوح من شهر إلى ستة أشهر قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى، وهو انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وغالبًا ما يستخدم لاستهداف وإسكات النشطاء الفلسطينيين أو المتظاهرين أو أي شخص يُظهر معارضته للنظام الإسرائيلي.

ويوجد أكثر من 7000 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم 540 رهن الاعتقال الإداري، بعضهم أمضى 11 عامًا من عمره في السجن.

ويحتجز الاحتلال الفلسطينيين في ظروف يرثى لها تفتقر إلى معايير النظافة المناسبة، كما يتعرض السجناء للتعذيب الممنهج والمضايقة والقمع.

وغالبا ما يلجأ المعتقلون الفلسطينيون باستمرار إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في محاولة للتعبير عن غضبهم من هذه الممارسة.