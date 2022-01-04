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ديوان المظالم يعلن موعد انتهاء استقبال تظلمات الوظائف الإشرافية

04 كانون ثاني / يناير 2022 03:43

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

غزة – الرأي:

أعلن ديوان المظالم في قطاع غزة عن استمرار اجتماعات لجنة متابعة التظلمات للاعتراض على نتائج الوظائف الاشرافية بعد صدورها نتائجها.

وذكر الديوان أنه لن يتم استقبال أي تظلمات بهذا الخصوص بعد انتهاء الفترة القانونية بتاريخ 10/1/2022.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة برئاسة مدير عام ديوان المظالم رامز تمراز وعضوية كلاً من أ. حسن مرتجى مدير عام السجل العدلي  بوزارة العدل.

وشمل الاجتماع محمود حماد مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة الصحة وفدوان أبوشريعة مدير عام التعينات وأحمد عماد مدير عام الحاسوب في ديوان الموظفبن وسليمان عدوان مدير دائرة الشكاوى بديوان المظالم وعبد الكريم أبوشاويش منسق اللجنة .

ودعت اللجنة لزيارة صفحتها على الفيسبوك عبر الرابط التالي (https://www.facebook.com/DIWAN2020.M.M) أو التواصل معها عبر واتساب من خلال الرقم التالي (00970593030800) .

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