الاحتلال يأخذ قياسات منزل الشهيد "أبو شخيدم" في القدس

فلسطين المحتلة - الرأي

أخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، قياسات منزل الشهيد فادي أبو شخيدم الكائن في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

ونشرت صفحات محلية أن قوات كبيرة من جنود الاحتلال اقتحموا المنزل وقاموا بأخذ قياساته وتصويره، مشيرة إلى أن محكمة الاحتلال العليا ستنظر غدًا في الاعتراض المقدم من العائلة ضد قرار الهدم.

وكانت وزارة جيش الاحتلال رفضت يوم الأحد الماضي الاعتراض المقدم ضد قرار هدم المنزل ومنحت العائلة مهلة حتى يوم غد الأربعاء لتقديم استئناف لمحكمة الاحتلال العليا.

وتقطن عائلة الشهيد أبو شخيدم في الطابق الرابع ضمن بناية سكنية مكونة من 5 طوابق في مخيم شعفاط، وتضم الزوجة و5 أبناء وبنات أكبرهم عمره 20 عاما وأصغرهم 7 سنوات.

واستشهد القيادي بحركة حماس فادي أبو شخيدم في 21 من شهر تشرين الثاني 2021 برصاص الاحتلال بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في طريق باب السلسلة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

ونجح أبو شخيدم في قتل جندي إسرائيلي وإصابة جندي آخر ومستوطن بعملية نفذها انتقاما مع الاحتلال الذي صعد اعتداءاته مؤخرًا.