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أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم

05 كانون ثاني / يناير 2022 08:58

غزة - الرأي

جاءت أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم الأربعاء وفق نشرة وزارة الزراعة على النحو التالي: 

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