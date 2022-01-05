وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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05 كانون ثاني / يناير 2022 08:58
غزة - الرأي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم الأربعاء وفق نشرة وزارة الزراعة على النحو التالي:
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