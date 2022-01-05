وكالة الرأي الفلسطينية "المستشفى الجزائري" يُقدم أكثر من 7 آلاف خدمة خلال ديسمبر وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاسرى تشارك في وقفة ابتهاجاً بانتصار الأسير هشام أبو هواش وكالة الرأي الفلسطينية وفد من حماس يختتم زيارته لإيران وكالة الرأي الفلسطينية "عيادة حجازي" تُقدم أكثر من 4 آلاف خدمة طبية خلال ديسمبر وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعلن بدء تقديم الطلبات للمنح الدراسية في تركيا وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة تناقش مشروع مدارس مستدامة بيئياً مع التعليم وكالة الرأي الفلسطينية تدهور كبير على صحة الأسير المريض ناصر أبو حميد وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة تنفذ جولة ميدانية لضبط التعديات بمنطقة وادي غزة وكالة الرأي الفلسطينية ملك الأردن يبحث هاتفياً مع المستشار الألماني القضية الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تناقش آليات تعزيز برنامج البورد الفلسطيني
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

3 وفيات و88 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

05 كانون ثاني / يناير 2022 09:56

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 3 حالات وفاة و88 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1325 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 118 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 190728 إصابة بينها 1378 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 187636 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1714.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 57 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 40.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 548282.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟