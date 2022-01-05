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مستوطنون يقتلعون 50 شتلة زيتون غرب سلفيت

05 كانون ثاني / يناير 2022 10:15

سلفيت – الرأي:

قام مستوطنون متطرفون، باقتلاع 50 شتلة زيتون، من أراضي المواطنين، شمال بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وتعود ملكية المزرعة التي دمرها المستوطنون للمزارع صالح الشنار، حيث قام مستوطني "عالي زهاف " باقتلاع ما يزيد عن 50 شتلة زيتون بعمر أربع إلى ست سنوات.

وقال المزارع الشنار إن المستوطنون اقتلعوا اشتال الزيتون أثناء تجريفهم لمساحات واسعة من الأراضي، في اطار خطة توسعة المستوطنة على حساب أراضي المنطقة، والتي تعرف بخلة القمح وعراق سوكية".

وأشار إلى أن "مسؤول أمن" المستوطنة قام بتهديده باقتلاع ما تبقى من أشجار الزيتون في حال لم يقم باقتلاعها بنفسه.

يذكر أن مستوطني "عالي زهاف" المقامة على أراضي المواطنين قاموا بسرقة 80 شجرة زيتون، قبل عدة أيام.

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