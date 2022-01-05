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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

05 كانون ثاني / يناير 2022 10:20

القدس المحتلة - الرأي:

اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، برفقة حاخامات قدموا شروحات عن الهيكل المزعوم.

وأشارت إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من الباحات، فيما تولت عناصر من شرطة الاحتلال حماية المقتحمين وتسهيل الاقتحامات.

وقامت شرطة الاحتلال بالتدقيق في هويات المصلين أثناء دخولهم للمسجد الأقصى في محاولة لتفريغه.

ويقتحم المستوطنون باحات الأقصى بشكل شبه يومي بهدف فرض واقع التقسيم الزماني والمكاني وتهويد المدينة المقدسة.

 

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