ملك الأردن يبحث هاتفياً مع المستشار الألماني القضية الفلسطينية

غزة- الرأي

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والمستشار الألماني أولاف شولتز، الثلاثاء، العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الملك عبد الله مع شولتز، تناول علاقات الصداقة بين البلدين وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، وفق بيان للديوان الملكي، تلقت الأناضول نسخة منه.

وحسب البيان، فقد هنأ عاهل الأردن، المستشار الألماني بمناسبة توليه منصبه، مؤكدا "الحرص على الاستمرار بتوطيد العلاقات التاريخية العميقة بين البلدين والبناء عليها".

كما أكد الملك عبد الله أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن وألمانيا إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالحهما، ويسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق السلام في العالم.

وتناول الاتصال، التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وجهود مكافحة جائحة كورونا، والحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة.

وتوقفت المباحثات السياسية بين الفلسطينيين وإسرائيل، منذ عام 2014، جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وعدم قبولها بمبدأ "حل الدولتين".

وأواخر أكتوبر/ تشرين أول الماضي، زار الملك عبد الله ألمانيا، ومنح المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، وسام النهضة المرصع، الذي يمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول، لجهودها الموصولة في تعزيز علاقات الصداقة وتوسيع التعاون بين البلدين.

وكان البرلمان الألماني، قد انتخب الشهر الماضي، شولتز، النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وزير المالية، مستشارا جديدا للبلاد، خلفا للمستشارة أنجيلا ميركل.

المصدر- وكالة الاناضول